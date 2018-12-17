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В США нашли неизвестного рогатого ящера 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Sergey Krasovskiy / New Mexico Museum of Natural History & Science
Палеонтологи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) объявили об открытии нового вида рогатого динозавра, окаменелые останки которого были обнаружены на юго-западе страны.
Как сообщает портал Phys.org, останки были найдены в Аризоне. Новый вид получил название Crittendenceratops krzyzanowskii в честь ныне покойного научного сотрудника музея Стэна Кшижановского, который обнаружил останки возрастом около 73 миллионов лет.
Этот ящер обитал в поздний меловой период. Он относится к группе цератопсов — рогатых динозавров. Они обладали характерным крючкообразным "клювом" и рогами.
От других представителей данной группы его отличает уникальное строение "головного щита". Crittendenceratrops весил примерно 750 кг, а его длина оставляла примерно 3,4 метра.
Как и другие цератопсы, это существо было растительноядным.
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