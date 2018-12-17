Палеонтологи раскрыли загадку появления перьев

Ученые нашли в Китае останки удивительного летающего ящера, неожиданно указавшие на то, что птерозавры, а не динозавры, были первыми обладателями полноценных перьев. Его фотографии и описание были представлены в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Мы сравнили четыре типа "перьев" птерозавров с тем, как был устроен покров древних птиц и динозавров, и не нашли никаких эволюционных различий между ними. Это означает, что они происходят из одного источника. Иными словами, мы показали, что перья появились примерно 250 миллионов лет назад, задолго до появления птиц и динозавров", — заявил Майкл Бентон (Michael Benton) из Бристольского университета (Великобритания).

Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что новый тип покрова кожи позволил птицам освоить новую экологическую нишу, воздушное пространство, недоступную для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок.

В этом отношении предки пернатых традиционно противопоставляются другим летунам мезозойской эры — птерозаврам. Вопреки мнениям обывателей, они не являются динозаврами и даже не приходятся им близкими родственниками.

Как сегодня считают палеонтологи, они появились в конце триасового периода, 220–210 миллионов лет назад, и при этом они были близкими родственниками предков современных ящериц. До настоящего мнения у ученых не было ни единого сомнения в том, что птерозавры не обладали перьями и были похожи на классических "ящеров" из старых учебников истории.

Бентон и его коллеги выяснили, что это мнение было ошибочным и что перья возникли совсем не так, как считали раньше ученые, изучая окаменелости, извлеченные из отложений юрского периода неподалеку от деревни Даохугоу на территории Внутренней Монголии.

Как объясняют ученые, в этой местности залегают породы так называемой формации Цзюлуншань, сформировавшиеся примерно 165 миллионов лет назад, в середине Юрского периода. Здесь палеонтологи уже нашли сотни окаменелых останков пернатых динозавров, древних птиц и их "чешуйчатых" соседей — крокодилов, птерозавров и ящериц.

Изучая эти окаменелости, Бентон и его коллеги натолкнулись на несколько отпечатков тел птерозавров-анурогнатид — относительно мелких летающих рептилий, не обладавших хвостом. Они сохранились настолько хорошо, что в породах можно было рассмотреть не только мелкие детали их анатомии, но и "волосы" птерозавров, так называемые пикнофибры.

Эти волокна достаточно давно вызывают самые ожесточенные споры среди палеонтологов. Небольшая часть из них считает их аналогом или прообразом перьев, с чем категорически не согласны остальные исследователи.

По их мнению, пикнофибры не могут считаться перьями из-за их более простой структуры — у современных птиц и их древних родичей было четыре типа оперения. Вдобавок, они не похожи на примитивный пух первых пернатых хищных динозавров и их более продвинутых родичей.

Находка Бентона и его коллег во Внутренней Монголии перевернула это представление — по словам исследователей, им удалось найти все четыре типа — волосообразные, "пушистые", разветвленные и маховые перья, в этих отпечатках тел птерозавров.

Просветив эти отпечатки при помощи рентгеновского спектроскопа, ученые нашли внутри них зерна пигментов, что позволило восстановить их облик. Они оказались похожи на небольших и невзрачных коричневых птиц или же на необычно крупных и "мохнатых" летучих мышей.

Все это, как считает Бентон, говорит о том, что предки абсолютно всех динозавров, птерозавров и прочих высших рептилий были пернатыми. Эта черта, как предполагает палеонтолог, помогла им стать теплокровными и быстро приспособиться к постоянно меняющемуся климату Земли в эпоху после Пермского вымирания.