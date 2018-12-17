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Странные птичьи перья нашли в янтаре возрастом 100 млн лет 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Xing et al. / Journal of Palaeogeography
Это длинные перья, которые продолжали хвост их древних обладателей и были — иногда — даже крупнее самих птиц. Так как многие современные птиц также зачастую имеют длинные хвостовые перья, использующиеся, например, для привлечения партнера, предполагалось, что древним птицам, жившим в Меловом периоде, такие перья были необходимы для тех же целей. При этом, однако, детально изучить хвостовые перья тех птиц ранее не было возможным.
Все изменилось благодаря образцам, очень хорошо — в трех измерениях — сохранившимся в древнем янтаре из Мьянмы. В данных перьях, как отмечается, преобладает стержень пера (рахис), однако он довольно сильно отличается от такового у современных птиц. Исследователи указывают, что рахис древних перьев, найденных в Мьянме, отличается необычной формой и тонкостью (таким образом, по предположению специалистов, для отращивания таких перьев древним птицам не нужно было затрачивать много энергии). Ученые предполагают, что данные перья легко отделялись и при этом не были очень пестрыми; таким образом, возможно, что они использовались не для привлечения брачного партнера, а для защиты, а также были полезны в качестве визуальных сигналов.
Впрочем, как отмечается, странная форма рахиса древних перьев поднимает довольно много вопросов: так, ученые пока не могут сказать, образовались ли данные перья от обычных или же прошли какой-то другой эволюционный путь. Чтобы ответить на этот и другие вопросы, специалистам предстоит провести большее число исследований.
Новая работа была опубликована в журнале Journal of Palaeogeography, кратко о результатах работы сообщает портал ScienceAlert.
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