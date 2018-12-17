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Китайские сотовые операторы избавляются от 3G 

Ferra.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Основные сотовые операторы Китая и Тайваня планируют перестать предоставлять услуги по технологии 3G перед самым Новым годом — 31 декабря 2018 года.
После этого срока у операторов уже е будет лицензий 3G. Операторы развили деятельность по поощрению абонентов к переходу на сервисы 4G. В Тайване сотовой связью третьего поколения пользуются ещё около 200 тысяч абонентов. Это на порядок меньше 5,5 миллионов человек в прошлом году.
Отметим, что оператор Asia Pacific Telecom отключил 3G ещё в 2017 году. С 1 июля 2017 года в Китае и Тайване также закрылась сеть 2G.
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