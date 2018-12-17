Робот-червь NASA готов покорять ледяные вулканы Антарктиды

Несмотря на сеть спутников и современную технику, на Земле все еще остаются места, в которые люди попросту не могут попасть. Хороший пример — гора Эребус в Антарктиде. Это самый южный действующий вулкан на земле и второй по высоте вулкан на континенте. Для ученых это ни что иное, как потенциальная «сокровищница», в которой можно будет с высокой вероятностью отыскать следы ДНК древних существ. Но, увы, для людей она недоступна — всему виной высокая концентрация углекислого газа в туннелях.

Эта гора и другие подобные места стали одной из причин, побудивших инженеров NASA создать робота IceWorm («ледяной червь»). Группа Extreme Environments Robotics из Лаборатории реактивного движения NASA работает над этим проектом с 2016 года. Аарон Кертис, ведущий дизайнер IceWorm, изучил всю доступную на сегодняшний день информацию по вулкану Эребус, чтобы робот смог эффективно работать даже в экстремальных условиях загазованных туннелей. Кертис искал роботов, которые смогли бы передвигаться по льду. И хотя специалисты JPL уже занимались проектами вроде робота-скалолаза LEMUR, подходящей конструкции для преодоления отвесных стен льда до сих пор создано не было.

Как нетрудно догадаться, IceWorm получил свое название благодаря способу передвижения. Его высота составляет примерно 1,4 метра, а сам бот фиксирует свое положение на льду двумя «ногами», используя стальные винты — причем одна конечность всегда выше другой. Приняв устойчивую позу, робот отвинчивает от поверхности нижнюю ногу, а потом складывается, пока оба фиксатора не окажутся параллельны друг другу. Затем свободная нога ввинчивается обратно, верхняя выдвигается и все повторяется снова. Со стороны это и в самом деле похоже на то, будто огромный червяк или гусеница ползет вверх по склону.

Кертис отмечает, что такая модель движения для робота является «совершенно новой и уникальной». Стоит отметить, что конечности робота оснащены датчиками давления, что позволяет машине оценивать поверхность и балансировать на льду. IceWorm уже был успешно испытан в опасных условиях — на горе Сент-Хеленс в штате Вашингтон, где в 1980 году произошло сильное извержение. Инженеры уверяют, что по рыхлому снегу робот передвигается очень неуверенно, зато отлично чувствует себя на ровной ледяной поверхности.

Потенциал таких роботов крайне велик. Если IceWorm и ему подобные боты смогут преодолевать ледяные утесы и карабкаться на вершины вулканов, то у всех ученых — от геологов до биологов и метеорологов — появится уникальный способ добычи данных не только на Земле, но и на других планетах, и даже в открытом космосе. Эти роботы идеально подходят для исследования замерзших лун вроде Энцелада или Европы, покрытых толстым слоем сплошного льда, из которого поднимаются острые и гладкие торосы — местами их высота достигает 15 метров.