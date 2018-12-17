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Google строит собственный город в Калифорнии 

TechCult 3 часа назад
Фото: Reuters
В 2015-ом компания Google анонсировала планы по созданию новой штаб-квартиры, грандиозного объекта под названием «Mountain View Charleston East». Недавно выяснилось, что этого IT-гиганту мало и теперь речь идет уже о строительстве целого городка. Из опубликованных документов следует, что корпорация нацелилась на глобальную реконструкцию района Северный Бейшор, который прилегает к месту стройки штаб-квартиры.
Google уже владеет большей частью территории Северного Бейшора и намеревается превратить это место в образцовую жилую территорию. Это означает, что на 15 гектарах разместится 6 тыс. одно— и двухэтажных коттеджей, между которыми будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Все объекты инфраструктуры будут располагаться в шаговой доступности, а такое понятие как «автомобильные пробки» вообще вынесено за пределы района.
Логично предположить, что строить уютный зеленый городок Google планирует для своих же сотрудников. Однако в планах указано, что не менее 20% жилья относится к «бюджетной» категории, для семей, где трудится только один человек, с зарплатой уровня водителя школьного автобуса или офисного уборщика. Последние будут крайне востребованы, потому что в этом же городе построят более 280 тыс. кв. м. офисных площадей. Все они относятся к экологическому стандарту «LEED Platinum» и строятся преимущественно из древесины.
Не обойтись в новом городе и без начальной школы, торгово-развлекательного центра, гостиниц. Разработкой планов, помимо представителей Google, занимаются компании Heatherwick Studio (ландшафтная архитектура), Sitelab (офисы и деловые сооружения) и BIG (генеральный план). Ожидается, что строительство города займет всего несколько лет, но детали пока неизвестны.
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