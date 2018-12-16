Результаты расследования причин появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" будут доведены до иностранных партнёров в необходимом объеме, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Зарубежные космические агентства — участники проекта МКС — будут в необходимой мере проинформированы о результатах расследования по причинам появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", — сказал собеседник.
В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия «Роскосмоса».
Сообщалось, что результаты расследования появятся только после того, как российские космонавты выйдут в открытый космос, вырежут часть микрометеоритной защиты, и отправят её на Землю для исследования. Изначально командир корабля «Союз МС-09» Сергей Прокопьев должен был выйти в открытый космос с Алексеем Овчининым. Однако он не смог попасть на станцию из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября (Овчинин с американцем Ником Хейгом, благодаря работе системы аварийного спасения, вернулись на Землю через 20 минут после старта). Партнером Прокопьева стал Олег Кононенко, который прибыл на станцию на «Союзе МС-11» 3 декабря.
В ночь на 12 декабря Прокопьев и Кононенко вышли в открытый космос и обследовали внешнюю поверхность корабля «Союз МС-09». Космонавты отрезали три куска микрометеоритной защиты, взяли пробы с поверхности вокруг отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Все уложили в изолирующий контейнер, который Прокопьев вернет на Землю. Сделанные космонавтами фотографии уже отправили на Землю.
«Роскосмос» не комментирует ход расследования.