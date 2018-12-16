Источник: РФ расскажет о появлении дыры в «Союзе» участникам проекта МКС

Результаты расследования причин появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" будут доведены до иностранных партнёров в необходимом объеме, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Зарубежные космические агентства — участники проекта МКС — будут в необходимой мере проинформированы о результатах расследования по причинам появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", — сказал собеседник.

Сообщалось, что результаты расследования появятся только после того, как российские космонавты выйдут в открытый космос, вырежут часть микрометеоритной защиты, и отправят её на Землю для исследования. Изначально командир корабля «Союз МС-09» Сергей Прокопьев должен был выйти в открытый космос с Алексеем Овчининым . Однако он не смог попасть на станцию из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября (Овчинин с американцем Ником Хейгом, благодаря работе системы аварийного спасения, вернулись на Землю через 20 минут после старта). Партнером Прокопьева стал Олег Кононенко, который прибыл на станцию на «Союзе МС-11» 3 декабря.

В ночь на 12 декабря Прокопьев и Кононенко вышли в открытый космос и обследовали внешнюю поверхность корабля «Союз МС-09». Космонавты отрезали три куска микрометеоритной защиты, взяли пробы с поверхности вокруг отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Все уложили в изолирующий контейнер, который Прокопьев вернет на Землю. Сделанные космонавтами фотографии уже отправили на Землю.

«Роскосмос» не комментирует ход расследования.