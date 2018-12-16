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Пилотируемые полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пилотируемые полеты на МКС по сверхкороткой трёхчасовой схеме начнутся через полтора года, сообщил в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полёта — 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", — написал он.
Дмитрий Рогозин назвал сроки российской «лунной программы»
В своем сообщении Рогозин также подтвердил информацию источника РИА Новости, что следующий грузовой корабль отправится в полет 28 марта по сверхкороткой схеме.
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