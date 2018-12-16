Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.

Продолжительность полёта — 3 часа.

Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.