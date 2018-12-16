Пилотируемые полеты на МКС по сверхкороткой трёхчасовой схеме начнутся через полтора года, сообщил в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полёта — 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", — написал он.
Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.
Продолжительность полёта — 3 часа.
Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.
В своем сообщении Рогозин также подтвердил информацию источника РИА Новости, что следующий грузовой корабль отправится в полет 28 марта по сверхкороткой схеме.