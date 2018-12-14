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"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства

Учёные объяснили механизм формирования двойных звёзд 

RT на русском 1 час назад
Фото: В центре рисунка — MM 1a, окружённая газо-пылевым диском. Внизу — MM 1b. © J. D. Ilee / University of Leeds
Международная группа учёных выяснила, как формируются двойные звёзды. Открытие удалось совершить в ходе исследования молодой звезды MM 1a — в её протопланетном диске астрофизики впервые наблюдали рождение нового светила — MM 1b. Специалистов также удивила огромная разница в массе обнаруженных объектов: MM 1a оказалась в 80 раз тяжелее MM 1b. При этом обычно двойные звёзды весят одинаково. Изучить необычное явление исследователям помог комплекс радиотелескопов ALMA. В 2019 году учёные продолжат наблюдать за судьбой двойных звёзд.
Двойными звёздами называют системы из двух гравитационно связанных светил. Это довольно распространённые объекты во Вселенной, однако процесс их формирования оставался до сих пор неясным.
Международная группа учёных под руководством астрофизиков из Лидского университета (Великобритания) описала необычный случай — рождение звезды в протопланетном диске другого светила.
Удивительное открытие учёные сделали случайно. Астрономы наблюдали за молодой массивной звездой MM 1a, окружённой диском из пыли и газа. Получив детальный снимок MM 1a, исследователи заметили на её орбите спутник, в котором распознали ещё одну звезду.
Описанный случай, по словам специалистов, уникальный. Обычно звёзды растут в «коконах» из пыли и газа, под действием силы тяжести этот «кокон» постепенно разрушается и превращается в плотный газо-пылевой диск, из которого образуются планеты. Однако диск MM 1a оказался настолько массивным, что вместо планет в нём родилась ещё одна звезда — MM 1b. Астрофизики рассчитали массу двух космических объектов. MM 1a весит в 40 раз больше Солнца, а MM 1b легче нашего светила вдвое.
«Многие старые массивные звёзды состоят в двойных системах. Однако масса таких светил почти всегда одинакова. Обнаружение молодой двойной звезды с соотношением масс 80:1 — это очень необычное явление», — сообщил автор исследования Джон Айли.
В ходе наблюдения космического феномена исследователям удалось доказать гипотезу с так называемым промежуточным диском. Согласно этой теории, процесс формирования второй звезды в системе двойных звёзд происходит в холодном массивном диске первого светила. Под воздействием собственной гравитации диск разрушается на несколько фрагментов, в наибольшем из которых может образоваться ещё одна звезда. Именно так произошло в случае с MM 1b, которая родилась в одном из фрагментов бывшей газо-пылевой оболочки MM 1a.
При этом астрофизики не исключили, что MM 1b может быть окружена собственным протопланетным диском.
«Столь массивные звёзды, как MM 1a живут лишь около миллиона лет, а затем взрываются как сверхновые. Поэтому, даже если MM 1b и успеет обзавестись собственной планетной системой, долго эта система не просуществует», — отметил Айли.
Совершить открытие учёные смогли с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама. В 2019 году астрофизики продолжат наблюдать за судьбой двойных звёзд.
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