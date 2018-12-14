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Глава ASUS объявил об уходе из компании и запуске собственного стартапа 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Шин принял такое решение на фоне изменений в политике компании, которые предполагают появление двух CEO и фокусировку на разработке устройств для геймеров и технически подкованных пользователей, отмечает издание.
Место Джерри Шина займут глава компьютерного бизнеса Си Хсу и глава сервисного обслуживания клиентов Самсон Ху.
Сам Шин планирует запустить и возглавить стартап iFast в сфере AIoT, которая совмещает разработки в областях искусственного интеллекта и интернета вещей. При этом Шин не намерен разрывать связь с ASUS — компания получит 30% iFast.
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