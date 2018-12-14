Глава ASUS объявил об уходе из компании и запуске собственного стартапа

Шин принял такое решение на фоне изменений в политике компании, которые предполагают появление двух CEO и фокусировку на разработке устройств для геймеров и технически подкованных пользователей, отмечает издание.

Место Джерри Шина займут глава компьютерного бизнеса Си Хсу и глава сервисного обслуживания клиентов Самсон Ху.

Сам Шин планирует запустить и возглавить стартап iFast в сфере AIoT, которая совмещает разработки в областях искусственного интеллекта и интернета вещей. При этом Шин не намерен разрывать связь с ASUS — компания получит 30% iFast.