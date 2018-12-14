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Химики МГУ создали меч джедая 

News.ru + ещё 4 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудники химического факультета Московского государственного университета им. М. Ломоносова создали прототип молекулярного оптического анализатора, напоминающий лазерный меч джедая.
«Сотрудники кафедры аналитической химии на основе бытовых лазерных указок с фокусирующими линзами создали прототип предельно простого и дешёвого молекулярного оптического анализатора, внешне напоминающего меч джедая из киноэпопеи «Звёздные войны»», — сообщает АГН «Москва».
Результаты работы опубликованы в журнале Talanta. Анализатор можно использовать для определения состава различных жидкофазных объектов.
Ранее News.ru писал, что сотрудники химического факультета МГУ имени Ломоносова обеспокоились вопросом популярности виски в России. Они отметили, что рост спроса на данный алкогольный напиток стимулирует появление подделок. Столичные учёные под руководством доктора химических наук Михаила Беклемишева предложили классифицировать виски модифицированным методом флуориметрии. Он позволяет выполнить качественный анализ, например, быстро различить сходные между собой объекты сложного состава, классифицировать их, установить тип сырья и место производства.
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