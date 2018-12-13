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«Роскосмос» обновил состав общественного совета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первое заседание общественного совета Роскосмоса прошло в новом, расширенном составе, сообщает в четверг госкорпорация.
"Новыми членами общественно совета стали депутаты Государственной думы Российской Федерации Людмила Духанина, Евгений Примаков, Сергей Шаргунов, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, президент Академии военных наук РФ Махмут Гареев, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что члены общественного совета обсуждали создание на территории Центра имени Хруничева (предприятие, производящее ракеты "Протон" и "Ангара") технопарка. Садовничий предложил организовать в нем кластер, где МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана могли бы совместно готовить специалистов.
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