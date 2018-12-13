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Назван главный след людей в истории Земли 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Shutterstock
Группа ученых из Великобритании и ЮАР пришла к выводу, что самым характерным признаком антропоцена являются цыплята бройлеры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Антропоценом неофициально называют геологическую эпоху, начавшуюся в 40-50-х годах XX века, в которую человеческая активность влияет на состояние биосферы. Она характеризуется изменениям климата, вымиранием многих видов живых организмов, а также появлением в окружающей среде синтетических веществ. Однако исследователи считают, что одним из самых заметных проявлений антропоцена является выращивание цыплят бройлеров, чья численность составляет 23 миллиарда особей. При этом численность самой распространенной дикой птицы — красноклювого ткача — составляет лишь 1,5 миллиарда.
Таким образом, общая масса цыплят бройлеров превышает общую массу всех других птиц. При этом цыплята не способны жить и размножаться в дикой среде. Кроме того, многие бройлеры не способны дожить до взрослого возраста, поскольку их мясные части достигают чрезмерных размеров. Поэтому почти все особи употребляются в пищу, а их кости утилизируются на свалках преимущественно в бескислородной среде, что способствует их будущему превращению в окаменелости.
По мнению ученых, если современная цивилизация исчезнет в результате катаклизма, ядерной войны или изменения климата, археологи далекого будущего найдут в геологических отложениях, датированных нашей эпохой, огромное количество куриных костей. Другими характерными признаками могут стать пластик и радиационные загрязнения.
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