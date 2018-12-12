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Новый Samsung Galaxy будет стоить дороже Iphone 

News.ru 1 час назад
Фото: twitter.com/AKKet_com
В сети опубликовали секреты новых флагманских смартфонов Samsung S10 до официальной презентации. Согласно инсайдерской информации, цены на модельный ряд будут зависеть от комплектации, технологических программ и внешнего вида телефона.
Предварительный заказ на все три модели будет открыт после 20 февраля 2019 года, а в продажу новинки поступят к международному женскому дню — 8 марта.
Самой доступной, стоимостью $850 или 56 тысяч 400 рублей, будет базовая модель S10 c 5,8-дюймовым экраном и 128 ГБ постоянной памяти. Samsung классической модификации c 6,1-дюймовым дисплеем можно будет купить от $1000 до $1250, в зависимости от объёма памяти.
А самым дорогим флагманом cтоимостью от $1200 до $1760 станет модель с приставкой S10Plus. Рекордно высокая цена объясняется уникальной разработкой южнокорейской компании — четвертной основной камерой и двойной портретной, а также 6,4-дюймовым Super AMOLED и постоянной памятью до 1024 ГБ, сообщает британский ритейлер Gizmodo UK.
Отмечается, что все цены опубликованы для продажи в Европе, таким образом, в России новый модельный ряд Samsung Galaxy S 10 будет стоить еще дороже.
Ранее Samsung презентовала новый смартфон Galaxy A8s. Он стал первым устройством компании с дисплеем Infinity-O, где классический вырез заменён дырой, писал News.ru.
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