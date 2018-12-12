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Объятия на ринге с Путиным, «война» с Украиной и другие события дня

Пыль начала эволюционировать и убивать 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Кадр из мультфильма "Друзья пылинки"
Ученые из Северо-Западного университета США доказали, что с годами пыль становится опаснее и может нанести страшный вред человеческому здоровью. Причина — в содержащихся в ней микроорганизмах.
Специалисты провели эксперимент, изучиы 42 образца пыли. Они обнаружили, что пыль накапливает вещество триклозан, которое — содержится в антибактериальных средствах и мыле.
Оказалось, что триклозан не только не убивает вредные микроорганизмы, но и делает их устойчивыми к различным видам антибиотиков, сообщает Science Alert. В результате с годами микроорганизмы эволюционируют и могут вызывать у человека ряд заболеваний, в том числе и неизлечимых.
В США от устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно умирают до 25 тысяч человек. Особенно опасна пыль в закрытых помещениях. Исследования показали, что пыль в вузах, спортзалах, барах и библиотеках гарантированно содержит триклозан. К слову, это вещество под запретом в качестве компонента для средств гигиены еще с 2016 года.
По статистике, городской житель вдыхает в минуту около миллиарда пылинок, тогда как сельский — только 40 миллионов. Примечательно, что в обычной квартире за две недели на один квадратный сантиметр пола оседает около 12 тысяч пылевых частиц. Поэтому именно горожане должны уделять особое внимание чистоте дома.
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