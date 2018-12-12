Раскрыта еще одна тайна инков

Ученые из Университета Питтсбурга США ) установили, что индейцы Южной Америки одомашнили альпака минимум 1000 лет назад.

Как сообщает Live Science, доклад об открытии был представлен на ежегодном собрании Американского геологического союза. Именно геологи помогли археологам раскрыть одну из тайн древних народов, населявших территорию современного Перу

Речь идет об одомашнивании животных, в частности, альпака — это парнокопытное из семейства верблюдовых. Оно и сейчас широко используется жителями Анд. Много лет ученые спорили о том, когда именно человек приручил альпака. Приоритет многие отдавали инкам.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи изучили осадочные породы из нескольких озер на юго-востоке Перу. Они обнаружили так называемые стерины — своего рода химические "отпечатки пальцев". Эти соединения образуются в процессе пищеварения, когда в организме расщепляется холестерин.

Анализ показал, что первые следы присутствия альпака рядом с человеком относятся примерно к 600 году нашей эры. В тот период времени в Андах царила цивилизация уари. Около 1000 года произошел значительный скачок — в породах данного периода количество органических следов животных резко возросло.

"Такие стерины встречаются и у других жвачных животных, например, у оленей, — говорит соавтор исследования Томас Арнольд. — Однако трудно поверить в то, что большое количество оленей внезапно объединились и отправились в конкретный регион. Мы полагаем, что это были одомашненные альпака".

Авторы работы считают, что к приходу цивилизации инков в 1400 году популяция одомашненных альпака была уже очень велика.

Это говорит о том, что прирученные животные фактически достались инкам по наследству от цивилизации уари.