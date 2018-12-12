«Современный робот» с российского ТВ оказался человеком

Читатель TJournal обратил внимание на сюжет программы «Вести-Ярославль», в который попал «робот Борис» с всероссийского форума «Проектория».

Читатель под ником lopatoid рассказал, что «робот Борис» — на самом деле человек в костюме робота. На форуме настоящим роботом его никто не называл: Бориса использовали «для юмористических сценок и в качестве элемента шоу». Однако в сюжете журналистов он появился во время слов о «самых современных роботах» форума.

По данным TJournal, сначала ролик, снятый корреспондентами программы «Вести-Ярославль», был опубликован на YouTube-канале «России 24». Однако через некоторое время он стал недоступен.

lopatoid выяснил, что «робот Борис» на самом деле является костюмом под названием «робот Алеша». На сайте, где продается «робот Алеша», сказано, что благодаря «анатомии» костюма человек внутри него «начинает двигаться, как робот». Стоимость костюма составляет 250 тысяч рублей.

В твиттере программы «Вести-Ярославль» опубликовано фото «робота Бориса» со спины. На снимке отчетливо видна шея аниматора в костюме.

Первый день работы форума "Проектория" открыли 6 авторских уроков лучших педагогов Россииhttps://t.co/ON227RuGhz pic.twitter.com/YDeu8RW9un— Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) 11 декабря 2018 г.