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Российские космонавты добрались до отверстия на «Союзе» 

News.ru
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вскрыли обшивку корабля «Союз» и добрались до отверстия в бытовом отсеке. Во время переговоров с Центром управления полётов они сообщили, что пока не нашли никаких следов сверления, передаёт РИА Новости.
Кононенко и Прокопьев проводят первый на орбите следственный эксперимент, цель которого — осмотреть снаружи отверстие в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» и выяснить природу его происхождения. В 19:00 мск космонавты вышли в открытый космос, а в 22:26 мск добрались до «Союза МС-09» при помощи двух манипуляторов «Стрела».
Ранее News.ru писал о том, что специальная комиссия, созданная для расследования причин утечки воздуха в космическом челноке «Союз МС-09», не смогла определить причины появления отверстия. Специалисты остались единодушны во мнении, что сделано оно было намеренно.
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