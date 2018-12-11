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Космонавты вышли исследовать продырявленный «Союз» 

Lenta.ru 3 часа назад
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, сообщает «Роскосмос».
Главной задачей выхода, согласно источнику ТАСС, является инспекция отверстия на внешней поверхности бытового отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Космонавты должны вскрыть теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, а также осмотрят и сфотографируют отверстие в бытовом отсеке. Также Кононенко и Прокопьев возьмут соскобы с поверхности отверстия, которые 20 декабря планируется доставить на «Союз МС-09» для дальнейшего исследования специалистами.
Российские космонавты вскроют «Союз» ножом и ножницами
Операция по вскрытию противометеоритной защиты корабля в космосе будет проводиться впервые в истории космонавтики. Работы, начатые примерно в 19:00, должны продлиться 6,5 часа. Трансляция мероприятия ведется госкорпорацией.
Об утечке воздуха на МКС стало известно 30 августа. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие. Причины случившегося выясняются.
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