Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Российский шпион" на Украине, коллапс в метро и другие события дня
"Российский шпион" на Украине, коллапс в метро и другие события дня

Роскосмос создал службу «одного окна» для коммерческих экспериментов на МКС 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос организовал службу "одного окна" для приема коммерческих заявок на проведение научных экспериментов на Международной космической станции, рассказал журналистам глава департамента бизнес-систем госкорпорации Андрей Диваев.
"Уже такая дирекция сформирована, организационные решения приняты. Та самая служба "одного окна", куда обращаться инновационным предприятиям, желающим поставить эксперимент на орбите", — сказал он.
Диваев пояснил, что служба Роскосмоса будет собирать заявки, а потом координационный научно-технический совет ЦНИИмаш (головного научного института госкорпорации) будет проводить их научную экспертизу. При этом создание новой структуры в цепочке подачи заявок на проведении экспериментов, уточнил Диваев, не усложнит, а, наоборот, упростит подачу заявок, поскольку будут создана понятная и прозрачная система организации таких исследований.
После проведения в начале декабря эксперимента по биопечати в космосе, который был организован за полтора года, Роскосмос теперь собирает заявки на сроки организации следующих исследований. "Сейчас будем смотреть, может еще сроки удастся сократить. Все зависит от того, насколько сам эксперимент сложный", — рассказал представитель госкорпорации.
"Подход Роскосмоса меняется в сторону больше открытости, снижения бюрократических барьеров, снятия сложностей и ограничений, но при безусловном сохранении приоритета безопасности, т.е. безопасность МКС, космонавтов", — сказал он.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Российский шпион» на Украине, коллапс в метро и другие события дня
Задержанный украинский командир сделал заявление1
Ракета С-300 упала и взорвалась695
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США84
Пушилин отреагировал на подготовку ВСУ к войне231
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
04:42
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
Украина В мире
00:36
Путин впервые прокомментировал арест Бутиной в США
Политика
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
00:34
Алексееву похоронят в США
Общество
00:30
Дети и «полуголая баба»: чем закончится скандал на Ямале
Общество Статьи
01:14
На самолетах Путина обнаружили летящих «зайцем»
Общество Статьи
04:39
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка
Общество
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение