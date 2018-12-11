Роскосмос создал службу «одного окна» для коммерческих экспериментов на МКС

Роскосмос организовал службу "одного окна" для приема коммерческих заявок на проведение научных экспериментов на Международной космической станции, рассказал журналистам глава департамента бизнес-систем госкорпорации Андрей Диваев.

"Уже такая дирекция сформирована, организационные решения приняты. Та самая служба "одного окна", куда обращаться инновационным предприятиям, желающим поставить эксперимент на орбите", — сказал он.

Диваев пояснил, что служба Роскосмоса будет собирать заявки, а потом координационный научно-технический совет ЦНИИмаш (головного научного института госкорпорации) будет проводить их научную экспертизу. При этом создание новой структуры в цепочке подачи заявок на проведении экспериментов, уточнил Диваев, не усложнит, а, наоборот, упростит подачу заявок, поскольку будут создана понятная и прозрачная система организации таких исследований.

После проведения в начале декабря эксперимента по биопечати в космосе, который был организован за полтора года, Роскосмос теперь собирает заявки на сроки организации следующих исследований. "Сейчас будем смотреть, может еще сроки удастся сократить. Все зависит от того, насколько сам эксперимент сложный", — рассказал представитель госкорпорации.