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Благодаря умелому кудахтанью городские самцы лягушек успешнее у самок 

Индикатор 1 час назад
Фото: Brian Gratwicke/Wikimedia Commons
Живущие в городах самцы центральноамериканских лягушек более привлекательны для самок, чем их далекие от цивилизации сородичи. Дело в том, что их песни устроены сложнее — например, они чаще «кудахтают». Статья с описанием исследования опубликована в Nature Ecology and Evolution.
Мелкие лягушки Engystomops pustulosus ведут ночной образ жизни и относятся к семейству свистуновых, получившему название из-за необычной манеры пения. Самцы издают звуки, напоминающие свист или скуление, иногда оно сопровождается характерным для этого вида «кудахтаньем». Известно, что самки этих лягушек выбирают партнера по его вокальным данным и предпочитают более сложные песни.
Ученые записывали характерные брачные песни этих лягушек в нетронутых лесах близ Панамского канала и возле мест, где проживают люди. Городские самцы пели чаще и издавали более сложные комбинации звуков (в том числе, чаще «кудахтали») по сравнению с обитателями лесов. Затем запись давали послушать самкам лягушек, и три четверти из них предпочли песни городских самцов.
По мнению ученых, в лесу виртуозное пение привлекает хищников (например, летучих мышей) и кровососущих насекомых. Это становится ценой привлекательности, доступной далеко не всем самцам. Только самые приспособленные из них смогут выжить, ведь частые и сложные звуки более заметны. Однако в городах хищников и паразитов меньше, поэтому «цена» красивого пения для их обитателей снижена.
Биологи также решили проверить, как изменятся брачные песни городских лягушек в лесу, а лесных — в городах. Поменяв местообитания самцов, ученые обнаружили, что городские лягушки могут при необходимости перестать усложнять свои призывные звуки. В то же время выросшие в лесу самцы так и не смогли переключиться на городской «стиль пения».
Ученые, проводившие исследование, очень давно занимаются этой темой. Так, один из авторов ранее сравнивал песни городских и сельских птиц, а другой посвятил этому изучению Engystomops pustulosus десятки лет и даже написал научно-популярную книгу об эволюции половых предпочтений этого и других видов лягушек.
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