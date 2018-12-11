Японские подростки научили роботов делать трюки

В Японии подростки научили роботов трюку с подбрасыванием бутылки: это было основной задачей на местном конкурсе робототехники. Они построили десятки машин, которые могут делать это максимально эффектно — например, запуская бутылку с батута или в разные стороны pic.twitter.com/AGiklQT7tn— TJ (@tjournal) 10 декабря 2018 г. Японии подростки построили роботов, которые умеют подбрасывать бутылки так, чтобы они затем приземлялись на дно и не падали. Это было основным условием конкурса робототехники Robocon.

Видео роботизированных трюков опубликовано в Twitter. На нём десятки машин запускают наполненные жидкостью бутылки с батута, передвигаясь, две одновременно и в разные стороны. Их приземление происходит на разную высоту, разные поверхности и даже после отскока от стола. Всех роботов построили молодые люди 15−20 лет.

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