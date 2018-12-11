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Японские подростки научили роботов делать трюки 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Японии подростки построили роботов, которые умеют подбрасывать бутылки так, чтобы они затем приземлялись на дно и не падали. Это было основным условием конкурса робототехники Robocon.
Видео роботизированных трюков опубликовано в Twitter. На нём десятки машин запускают наполненные жидкостью бутылки с батута, передвигаясь, две одновременно и в разные стороны. Их приземление происходит на разную высоту, разные поверхности и даже после отскока от стола. Всех роботов построили молодые люди 15−20 лет.
Ранее News.ru писал, что ведущую женскую роль в премьерном спектакле «Лолита/Жанна д’Арк» в израильском театре «Гешер» исполнил робот, который был создан в Москве. Девушка-андроид была создана по образу KIKI— робота-промоутера, который способен самостоятельно передвигаться и общаться на вербальном уровне.
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