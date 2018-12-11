Станция New Horizons передала на Землю снимок астероида Ultima Thule

Ultima Thule in Sight! New Horizons Probe Snaps New Photo of Its Target https://t.co/LgWMQkCZ9B pic.twitter.com/SZY1JrbgkJ— SPACE.com (@SPACEdotcom) 10 декабря 2018 г. Снимок астероида Ultima Thule (по латыни "Крайний предел"), обозначенного в астрономических каталогах как объект 2014MU69, сделала автоматическая межпланетная станция New Horizons. Как сообщил интернет-портал Space.com, фотография была сделана около полуночи 2 декабря, когда станция находилась в 38,7 млн км от астероида и в 6,4 млрд км от Земли.

"Теперь астероид виден гораздо более отчетливо на фоне звезд", — отметил руководитель научной программы полета сотрудник Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса в Мэриленде Хэл Уивер.

Снимок был сделан за 33 часа до включения бортовых двигателей, проработавших 105 секунд и скорректировавших движение станции таким образом, чтобы она 1 января в 08:33 мск прошла от астероида, находящегося в 1,6 млрд км за орбитой Плутона, на расстоянии 3,5 тыс. км.

Ultima Thule — самый удаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают на то, что он, вероятно, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 км, либо пару астероидов по 20 км в диаметре каждый.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, в июле 2015 года прошел в 12,5 тыс. км от Плутона. Пролетая рядом с карликовой планетой, аппарат проводил наблюдения в течение девяти дней. Им были впервые получены детальные цветные снимки Плутона и Харона, проведены исследования атмосферы карликовой планеты. Сейчас станция направляется к поясу Койпера — колоссальному скоплению малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.