Робот Ваня научит китайских студентов говорить по-русски

Робот "Ваня" поможет китайским студентам в изучении русского языка. Это разработка ученых и преподавателей Южно-Уральского государственного университета — ЮУрГУ, сообщила пресс-служба "Проекта 5-100", который объединяет 21 ведущий вуз России и занимается их продвижением за рубежом.

"Робот способен распознавать и генерировать ответы на русском языке", — говорится в сообщении.

Он будет выполнять роль ассистента преподавателя в центрах по изучению русского языка, которые были открыты в Китае ЮУрГУ совместно с Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина.

В ЮУрГУ уверены, что такой подход в обучении поможет китайским студентам быстрее освоить русский язык и повысит качество их подготовки к обучению в России. "Китайские студенты отличаются упорством и трудолюбием, но изучение русского языка дается им нелегко", — отметила заведующая кафедрой "Международные отношения и зарубежное регионоведение" Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ Людмила Шестакова.