Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робот Ваня научит китайских студентов говорить по-русски 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Олег Игошин / ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
Робот "Ваня" поможет китайским студентам в изучении русского языка. Это разработка ученых и преподавателей Южно-Уральского государственного университета — ЮУрГУ, сообщила пресс-служба "Проекта 5-100", который объединяет 21 ведущий вуз России и занимается их продвижением за рубежом.
"Робот способен распознавать и генерировать ответы на русском языке", — говорится в сообщении.
Он будет выполнять роль ассистента преподавателя в центрах по изучению русского языка, которые были открыты в Китае ЮУрГУ совместно с Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина.
В ЮУрГУ уверены, что такой подход в обучении поможет китайским студентам быстрее освоить русский язык и повысит качество их подготовки к обучению в России. "Китайские студенты отличаются упорством и трудолюбием, но изучение русского языка дается им нелегко", — отметила заведующая кафедрой "Международные отношения и зарубежное регионоведение" Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ Людмила Шестакова.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давка была бешеная»78
Эксперт объяснил смысл полета Ту-160 в Венесуэлу46
Украинцы увидели в разрыве договора о дружбе выигрыш для РФ9
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка8
Новая дача Захаровой189
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:22
«Давка была бешеная»
Происшествия Новости Москвы
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение