Геологи подсчитали массу «зомби-бактерий» в недрах Земли

Геологи и биологи впервые точно взвесили "зомби-бактерий", живущих в глубинных недрах планеты, а также всех остальных обитателей подземных глубин. Они оказались в сотни раз тяжелее всех людей, заявили ученые, выступавшие на встрече Американского геологического союза в Вашингтоне.

Достаточно долгое время ученые считали, что жизнь на Земле встречается лишь в ее морях и океанах, на поверхности континентов и в узкой прослойке почвы и грунта на дне морей. В последние годы они находят все больше свидетельств того, что границы биосферы заметно шире — большие колонии микробов были найдены на дне Марианской впадины и внутри горных пород на глубине в несколько километров.

Более того, позже ученые обнаружили, что существуют и "подземные" многоклеточные организмы, такие как многоножка-"Аид" Geophilus hadesi, живущая на дне километровой пещеры в Хорватии , а также нематоды из рода Poikilolaimus, обитающие в почве золотых шахт в ЮАР на еще большой глубине.

Одна из самых необычных черт этих организмов — крайне медленная скорость метаболизма, связанная с постоянным недостатком кислорода или питательных веществ. По этой причине многие ученые сравнивают подобных жителей подземного мира с "зомби" из фэнтези-литературы, тоже не отличавшихся высокой скоростью "мышления" и действий.

Все эти открытия, как отмечает Ллойд, заставили ученых задуматься о том, как много живых существ скрывается в глубинных слоях литосферы Земли, и подсчитать их примерное количество. Почти десять лет назад для решения этой задачи была создана организация Deep Carbon Observatory, в которую сейчас входит четыре десятка стран и почти тысяча ученых.

Ее участники собрали и изучили сотни проб из самых глубинных слоев коры и дна моря, что помогло им составить первую карту, а также оценить общую массу, объем и другие важнейшие свойства биологической "темной материи".

Эти наблюдения значительно расширили границы жизни. Оказалось, что общий объем этой части биосферы составляет два миллиарда кубических километров, что примерно в два раза больше размеров Мирового океана, а ее вес превышает 23 миллиарда тонн. Эта цифра в 385 раз больше массы всех людей и в 12 раз больше всех морских и сухопутных животных на Земле.

Подобное открытие, как отмечает Ллойд, заставило всех участников Deep Carbon Observatory задуматься о том, как жизнь могла проникнуть на такую глубину, почему многие сообщества "подземных" микробов из разных уголков Земли почти неотличимы друг от друга и существовала ли эта жизнь в литосфере со времен формирования планеты.

Дальнейшие раскопки, как надеются геологи и биологи, дадут ответы на все эти вопросы и помогут понять, какую роль эти микробы и многоклеточные существа играют в круговороте углерода в природе, и как они могут влиять на глобальное потепление и прочие колебания климата.