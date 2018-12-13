Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ

Пробы из отверстия в "Союзе МС-09", а также части противометеоритной защиты будут переданы в лабораторию ФСБ

Контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан в лабораторию ФСБ 20 декабря, после возвращения корабля на Землю. Там проведут химический анализ.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в ракетно-космической отрасли "нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований".