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Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ 

Вести.Ru + ещё 19 1 час назад
Пробы из отверстия в "Союзе МС-09", а также части противометеоритной защиты будут переданы в лабораторию ФСБ.
Контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан в лабораторию ФСБ 20 декабря, после возвращения корабля на Землю. Там проведут химический анализ.
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в ракетно-космической отрасли "нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований".
В конце августа космонавты на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже был найдено место разгерметизации. Причиной стала дырочка в обшивке корабля "Союз". На отверстие наложили заплаты и закрыли их герметиком. 11 декабря космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили крайне сложный выход в открытый космос. Они осмотрели дыру, предварительно вскрыв ножом термоизоляцию и демонтировав противометеоритную защиту корабля.
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