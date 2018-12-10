Рост числа тюленей не вредит рыбным стаям

Увеличение количества длинномордых тюленей в Балтийском море не вредит промысловым рыбам, в отличие от изменений климата, окружающей среды и возрастающих темпов рыболовства. Об этом сообщает шведско-канадская группа исследователей, чья статья опубликована в журнале Ambio.

Пока охрана морских котиков и морских птиц набирает обороты, рыболовы опасаются, что эти животные будут уменьшать количество промысловой рыбы — трески, сельди и шпрот. Экологи смоделировали различные сценарии роста численности популяции длинномордого тюленя Halichoerus grypus на протяжении XXI века и доказали, что размножившиеся тюлени не так опасны для экономически важных видов рыб, как изменение окружающей среды и антропогенное воздействие.

Согласно их расчетам, во внутренних водах Балтийского моря, от Аландского моря до датских проливов (не включая самого Аландского моря, Финского и Рижского заливов), сейчас живет 30 000 длинномордых тюленей. Если это количество увеличится до 100 000 и больше, это все равно не повредит количеству трески и других промысловых видов рыбы так сильно, как изменение климата, изменение количества биогенных веществ и отлов рыбы. Кроме того, количество съеденной тюленями рыбы тоже меняется из-за климатических изменений.

По сценарию с самым большим повышением температуры и биогенной нагрузки (загрязнение воды сточными органическими веществами) к 2098 году популяции трески сильно пострадают, но сельдь и шпроты перенесут это относительно легко. Биогенная нагрузка приводит к тому, что содержание кислорода в воде снижается, из-за чем рыбы станет меньше. Вместе с повышением температуры это приводит к тому, что разрастаются цианобактерии, питательные свойства которых гораздо ниже, чем у обычных водорослей. Питающаяся ими рыба будет мельче и тоньше.

Однако исследование касается только соотношения тюленей и трех видов рыбы. Кроме того, симуляция распространяется только на открытое море. Таким образом, пока неизвестно, как эти факторы влияют на проживающие ближе к побережью виды рыбы, например, на угря или лосося.