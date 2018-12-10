Бактерии прячутся от антибиотиков в иммунных клетках

Тревожные новости с фронта микробиологии: ученые разобрались в том, как именно выживают бактерии, устойчивые и к действию антибиотиков, и к атаке иммунитета одновременно. Они забираются внутрь клеток-макрофагов, чтобы переждать тяжелые времена, а заодно подавляют их воспалительную активность.

Известно, что некоторым бактериям удается избежать атаки антибиотиками, остановив свой рост и «поставив на паузу» обмен веществ. Большинство препаратов блокирует у бактерий механизмы синтеза ДНК или белка, поэтому растущие бактерии для них уязвимы, а «спящие» — нет. И пока весь мир ищет новые антибиотики, незнакомые современным бактериям, группа британских и немецких ученых сообщила о том, что им удалось описать стратегию выживания тех клеток бактерий, что справляются не только с атакой антибиотиков, но и давлением иммунного ответа организма.

Некоторые бактерии действительно могут выживать после того, как их поглощают иммунные клетки — макрофаги. При этом, если поглощенные бактерии сохраняют активный обмен веществ, то потом, вырвавшись на свободу, они вновь начинают расти, воссоздавая колонии. Так, например, ведут себя возбудители туберкулеза и сальмонеллеза. И именно поэтому иногда у пациентов, уже прошедших курс лечения антибиотиками, случаются ремиссии.

Исследователи проследили за тем, что происходит с подобными бактериями-партизанами Salmonella typhimurium внутри макрофагов мышей. Выяснилось, что для того чтобы остаться в живых, бактерии, во-первых, должны сохранять активность: если процессы синтеза белка у них останавливаются, то внутри макрофагов они не выживают — иными словами, им нужно пережить атаку антибиотиков. Во-вторых, у таких бактерий работают гены «островка патогенности», которые кодируют около 30 секретируемых веществ, блокирующих атаку со стороны макрофага. Это позволяет им выживать внутри иммунных клеток. В-третьих, оказалось, что макрофаги, сумевшие и не сумевшие убить поглощенную ими бактерию, отличаются тем, какие гены в них были активны. Те, что смогли справиться с патогеном, выделяли провоспалительные белки, запустив работу других систем иммунитета. А вот в тех клетках, где бактерии продолжили существовать, были активны противовоспалительные гены — оттого, что клетки сальмонеллы смогли перепрограммировать своих убийц. Судя по всему, жизнью макрофага управляют те же 30 секретируемых веществ, которые и отвечают за выживание бактерии.

До сих пор считалось, что совместная атака антибиотиков и иммунной системы способна справиться с любыми бактериями: первые бьют по растущим клеткам, а вторая находит и уничтожает покоящиеся. Но полученное теперь детальное описание того, как именно выживают бактерии под атакой иммунитета, позволяет нам сказать, что клетки-персистеры представляют собой нечто среднее между этими состояниями: такие клетки, с одной стороны, не размножаются, но и не дремлют. Кроме того, они укрощают макрофагов и сдвигают баланс про— и противовоспалительных белков, смягчая иммунный ответ. И в своих стратегических расчетах нам теперь предстоит учитывать еще и это.