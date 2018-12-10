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Крупнейшему городу Азии предсказали скорую катастрофу 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Shutterstock
Ученые Немецкого геологического исследовательского центра в Постдаме выяснили, что Тегеран, столица Ирана и крупнейший город Азии (население превышает 13 миллионов человек), быстро проседает. Некоторые районы опускаются со скоростью 25 сантиметров в год, что приводит к повреждениям зданий и коммуникаций. Причиной этого является истощение подземных вод. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проанализировали данные различных спутниковых радаров, которые просканировали земную поверхность в районе Тегеран, и оценили степень проседания с 2003 по 2017 год. Ученые использовали метод зондирования с помощью интерферометрического радиолокационного синтезирования апертуры (InSAR), что позволяет выявить даже незначительную деформацию грунта.
Геологи выявили несколько участков, которые опускаются со скоростью 25 сантиметров в год (западная часть Тегеранской равнины), приблизительно пять сантиметров в год (в районе международного аэропорта) и 22 сантиметра в год (юго-восточная часть Тегерана). Это проседание вызвано региональным снижением уровня грунтовых вод из-за их интенсивной выкачки. Так, в 2013 году для добычи пресной воды использовались 32 тысячи скважин (в 1968 году их было меньше четырех тысяч). С 1984 по 2011 год средний уровень подземных вод снизился примерно на 12 метров.
По словам ученых, проседание приводит к появлению трещин в грунте и стенах, повреждениям зданий и сдвигам земной поверхности. Уплотнение пород может быть необратимым, однако правильное водопользование поможет избежать катастрофических последствий. Если этого не будет сделано, инфраструктура города может быть серьезно нарушена, особенно в густонаселенных районах города или аэропорту.
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