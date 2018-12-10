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Huawei анонсировала дырявый смартфон с камерой на 48 Мп 

News.ru 1 час назад
Фото: Vids 4u/youtube,com
Компания Huawei представила новый смартфон Honor View 20. Устройство получило 48-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX586 и дыру в дисплее, диаметр которой составляет 4,5 мм.
Смартфон оснащён безрамочным экраном All-View Display и чипсетом Kirin 980. Honor View 20 также новую технологию компании на базе искусственного интеллекта под названием Link Turbo. Она позволяет на максимальной скорости одновременно загружать данные по Wi-Fi и 4G (сотовые сети четвёртого поколения).
Полноценная презентация Honor View 20 пройдёт 26 декабря, а международной запуск состоится в Париже 22 января 2019 года.
Ранее бенчмарк AnTuTu представил список самых популярных iOS-устройств в ноябре. На первом месте расположился планшет iPad Pro (диагональ 12,9 дюймов) с результатом 99%.
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