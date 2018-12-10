Радиация при полете к Марсу отнимет у космонавта 2,5 года жизни

Фото: © Fotolia / Straky

Двухлетний полет на Марс отнимет у каждого члена экипажа по 2,5 года жизни из-за радиационного воздействия при таком полете, говорится в имеющихся у РИА Новости тезисах докладов проходящей в Москве конференции "Авиакосмическая и экологическая медицина". "К настоящему времени проведены расчеты суммарного радиационного риска в течение всей жизни космонавтов после длительных до 3-х лет полетов к Марсу в период максимума солнечной активности с различной толщиной защиты радиационного убежища из алюминия. При проведении расчетов для простой шаровой формы космического аппарата и находящегося внутри него стандартизованного фантома модели тела человека и рассмотрении случая быстрого выведения корабля на орбиту Марса с помощью жидкостного реактивного двигателя и ядерно-энергетической двигательной установки было получено, что для 2-летней длительности полета экспедиции к Марсу и обратно суммарный радиационный риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой РУ (радиационного убежища — ред.) 20 г/см2 составит 7,5 процента, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни — 2,5 года", — говорится в документе.