Оболочка спускаемого аппарата "Союз" защищает экипаж от радиации в два раза хуже, чем оболочка Международной космической станции, говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости тезисах докладов проходящей в Москве конференции "Авиакосмическая и экологическая медицина".
"Показано, что защищенность спускаемого аппарата в 2 с лишним раза слабее защищенности, обеспечиваемой толщиной оболочки российского сегмента МКС", — говорится в тексте.
Помимо того, учёные выяснили, что командир "Союза" и бортинженер, сидящий в правом кресле корабля, подвергаются большему облучению, чем бортинженер, сидящий в левом кресле. Учёные полагают, что это связано с расположением гамма-лучевого высотомера "Кактус" системы мягкой посадки пилотируемых кораблей "Союз".
"Выявлено, что несколько большие значения дозы наблюдаются на правом и центральном креслах новой модификации спускаемого аппарата, что очевидно вызвано особенностями расположения гамма-источника мягкой посадки", — говорится в материалах.
В то же время в тезисах сказано, что за всю профессиональную деятельность космонавтов, радиационные нагрузки не превышают значения, установленного нормативными документами.
"Радиационные нагрузки на космонавтов не превышают от 10% при однократном полугодовом полете и 75% при суммировании повторных полетов от предельно допустимой эквивалентной дозы за всю профессиональную деятельность", — говорится в материалах.