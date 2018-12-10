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Спускаемый аппарат «Союз» в два раза хуже защищает от радиации, чем МКС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
Оболочка спускаемого аппарата "Союз" защищает экипаж от радиации в два раза хуже, чем оболочка Международной космической станции, говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости тезисах докладов проходящей в Москве конференции "Авиакосмическая и экологическая медицина".
"Показано, что защищенность спускаемого аппарата в 2 с лишним раза слабее защищенности, обеспечиваемой толщиной оболочки российского сегмента МКС", — говорится в тексте.
Помимо того, учёные выяснили, что командир "Союза" и бортинженер, сидящий в правом кресле корабля, подвергаются большему облучению, чем бортинженер, сидящий в левом кресле. Учёные полагают, что это связано с расположением гамма-лучевого высотомера "Кактус" системы мягкой посадки пилотируемых кораблей "Союз".
"Выявлено, что несколько большие значения дозы наблюдаются на правом и центральном креслах новой модификации спускаемого аппарата, что очевидно вызвано особенностями расположения гамма-источника мягкой посадки", — говорится в материалах.
В то же время в тезисах сказано, что за всю профессиональную деятельность космонавтов, радиационные нагрузки не превышают значения, установленного нормативными документами.
"Радиационные нагрузки на космонавтов не превышают от 10% при однократном полугодовом полете и 75% при суммировании повторных полетов от предельно допустимой эквивалентной дозы за всю профессиональную деятельность", — говорится в материалах.
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