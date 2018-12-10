Спускаемый аппарат «Союз» в два раза хуже защищает от радиации, чем МКС

Оболочка спускаемого аппарата "Союз" защищает экипаж от радиации в два раза хуже, чем оболочка Международной космической станции, говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости тезисах докладов проходящей в Москве конференции "Авиакосмическая и экологическая медицина".

"Показано, что защищенность спускаемого аппарата в 2 с лишним раза слабее защищенности, обеспечиваемой толщиной оболочки российского сегмента МКС", — говорится в тексте.

Помимо того, учёные выяснили, что командир "Союза" и бортинженер, сидящий в правом кресле корабля, подвергаются большему облучению, чем бортинженер, сидящий в левом кресле. Учёные полагают, что это связано с расположением гамма-лучевого высотомера "Кактус" системы мягкой посадки пилотируемых кораблей "Союз".

"Выявлено, что несколько большие значения дозы наблюдаются на правом и центральном креслах новой модификации спускаемого аппарата, что очевидно вызвано особенностями расположения гамма-источника мягкой посадки", — говорится в материалах.

В то же время в тезисах сказано, что за всю профессиональную деятельность космонавтов, радиационные нагрузки не превышают значения, установленного нормативными документами.