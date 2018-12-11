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Найдена не страдающая от пребывания в космосе часть организма 

Индикатор + ещё 2 46 минут назад
Фото: PxHere
Медики смогли установить, что связанный с B-лимфоцитами иммунитет не ухудшается во время длительного пребывания в космосе. Это первый доказанный случай того, что на какую-то систему человеческого тела микрогравитация и другие сопутствующие эффекты нахождения в космосе не влияют отрицательно. Результаты опубликованы в Journal of of Applied Physiology.
Все подробно исследованные показатели работоспособности человеческого тела ухудшаются, если человек долгое время проведет на орбите Земли. В частности, ученые доказали, что ухудшается состояние костей, повышается риск онкологии, кровь чрезмерно приливает в верхнюю часть тела, а также уменьшается объем серого вещества во многих отделах мозга.
В новой работе медики подробно исследовали образцы крови 23 членов экипажей Международной космической станции на протяжении полугода, собирая данные до, во время и после полета. Согласно результатам анализа, пребывание на орбите в течение нескольких месяцев не повлияло на обусловленный B-лимфоцитами иммунитет. Оказалось, что количество клеток этого типа, которые отвечают за производство антител, не меняется. Это значит, что человек должен таким же образом справляться с патогенами и в космосе, а также указывает на то, что в таких условиях вакцины будут помогать так же, как и на Земле, хотя в этой области остается еще много невыясненных деталей.
«Долговременные орбитальные космические полеты связаны с повышенным уровнем физиологического стресса, острой и хронической подверженности космической радиации и вызванных микрогравитацией изменений, — говорит соавтор работы Гийом Шпильманн из Университета штата Луизиана (США). — Все из перечисленного пагубно сказывается на иммунной системе».
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