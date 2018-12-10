Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung представила дырявый Galaxy A8s с тройной камерой 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: youtube.com
Samsung презентовала новый смартфон Galaxy A8s. Он стал первым устройством компании с дисплеем Infinity-O, где классический вырез заменён дырой.
Аппарат оснащён 6,4-дюймовым экраном (с разрешением 1080 x 2340), тройной основной камерой на 24, 10 и 5 Мп, селфи-камерой на 24 Мп, а также батареей ёмкостью 3300 мАч. Смартфон получил Snapdragon 710, 6 или 8 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти.
На задней панели производитель разместил дактилоскопический сканер, а вот аудиоразъем 3,5-мм, как сообщил ранее источник, отсутствует. Его заменил порт USB Type-C. Galaxy A8s работает под управлением Android 8.1 Oreo. Он будет доступен в трёх цветовых вариациях (синий, серый и зелёный). Предварительный заказ смартфона доступен в Китае до 21 декабря. Цену устройства Samsung пока не объявила.
Ранее компания Huawei представила новый смартфон Honor View 20. Устройство получило 48-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX586 и дыру в дисплее, диаметр которой составляет 4,5 мм.
News.ru: последние новости
Huawei анонсировала дырявый смартфон с камерой на 48 Мп Британец чистил зубы с помощью древнего артефакта МКС подготовят к приёму нового модуля России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружбы Украины с Россией больше не будет345
«Когда ты наконец умрешь?»6
Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов48
Додон отстранен от должности президента135
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии164
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
03:10
Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков
Общество Статьи
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
04:38
Украина и церковь: «воровской съезд» и раскол в законе
Украина Статьи
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение