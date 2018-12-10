Samsung представила дырявый Galaxy A8s с тройной камерой

Samsung Galaxy A8s: el primer móvil con pantalla Infinity-O es el primero de Samsung en perder el minijack https://t.co/uZXsn2mAIc pic.twitter.com/eMasAa2gPC— Chironex FL (@boronline) 10 декабря 2018 г. Samsung презентовала новый смартфон Galaxy A8s. Он стал первым устройством компании с дисплеем Infinity-O, где классический вырез заменён дырой.

Аппарат оснащён 6,4-дюймовым экраном (с разрешением 1080 x 2340), тройной основной камерой на 24, 10 и 5 Мп, селфи-камерой на 24 Мп, а также батареей ёмкостью 3300 мАч. Смартфон получил Snapdragon 710, 6 или 8 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти.

На задней панели производитель разместил дактилоскопический сканер, а вот аудиоразъем 3,5-мм, как сообщил ранее источник, отсутствует. Его заменил порт USB Type-C. Galaxy A8s работает под управлением Android 8.1 Oreo. Он будет доступен в трёх цветовых вариациях (синий, серый и зелёный). Предварительный заказ смартфона доступен в Китае до 21 декабря. Цену устройства Samsung пока не объявила.

Ранее компания Huawei представила новый смартфон Honor View 20. Устройство получило 48-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX586 и дыру в дисплее, диаметр которой составляет 4,5 мм.