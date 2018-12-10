Найден новый подвид австралопитеков

Археологи заявили об открытии нового подвида древнего человека — Australopithecus prometheus. Останки этого подвида нашли в начале девяностых, и с тех пор археологи занимались восстановлением и сбором полного скелета.

Я потратил 20 лет на то, чтобы добыть этот скелет, обнаружить его в пещере, найти каждую кость, а затем очистить их так, чтобы мы могли идентифицировать их, восстановить и воссоздать полный скелет, — рассказал автор исследования Рональд Кларк.

Скелет был обнаружен в ЮАР в пещере Стеркфонтейн. Тогда ученые предположили, что останки могут принадлежать древнейшему предку человека — Little Foot.

К 1997 году Кларк начал собирать воедино все части скелета: в пещерах были найдены еще кости, и их требовалось извлечь из горной породы, чем и занимались археологи до 2012 года. В результате у ученых получилось собрать практически полный скелет

Но последние исследования показывают, что останки относятся к особому виду австралопитека — промежуточному звену между обезьяной и человеком.

Этот подвид археологи обнаружили впервые.

Напомним, что останки Little Foot принадлежали пожилой женщине ростом около 130 см, которая жила на территории недалеко от пещер Стеркфонстейн в ЮАР примерно 3,7 млн лет назад.

Останки женщины (особенно конечности) прекрасно сохранились, что помогло ученым собрать не только полную визуализацию скелета, но и выяснить способ передвижения Little Foot при жизни.

Оказалось, что женщина необычно перемещалась: ее ноги были длиннее ее рук, тогда как у австралопитека — ноги и руки были примерно одинаковой длины. Вероятно, именно у этого подвида начала увеличиваться длина шага.

Теперь останки Little Foot получили название A. prometheus и их вынесли в отдельный подвид. Они являются родственниками австралопитеков, но имеют свои особенности. Например, у A. prometheus было более плоское лицо, большие зубы и существовал промежуток между верхними клыками и резцами.

На основе этих данных специалисты сделали вывод, что представители нового подвида могли быть вегетарианцами, когда как все остальные известные австралопитеки были всеядными.