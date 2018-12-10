Ученые обнаружили гелиевое облако над горячей экзопланетой в созвездии Лебедя

Международная группа ученых под руководством специалистов Женевского университета обнаружила гелий в атмосфере экзопланеты HAT-P-11b в созвездии Лебедя, на расстоянии 124 световых лет от Земли. Для этого потребовались исследования при помощи орбитального телескопа Hubble и спектрографа в обсерватории Калар Альто в Испании . Как сообщает университет на своем сайте, в результате компьютерного моделирования астрономы пришли к выводу, что экзопланету окружает огромное гелиевое облако. И этот газ постоянно перемещается с освещенной звездой стороны на темную под воздействием излучения звезды, вокруг которой она обращается.

"Гелий сдувается с дневной стороны планеты на ночную со скоростью более 10 тыс. км/ч. Затем, будучи очень легким газом, он легко преодолевает притяжение планеты и образует вокруг нее протяженное облако", — заявил Вэнсан Бурье, один из участников проекта, позволившего обнаружить атомы гелия в атмосфере экзопланеты.

В итоге HAT-P-11b "приобретает форму воздушного шара, накачанного гелием".

Экзопланета имеет размеры планеты Нептун, однако она расположена в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля по отношению к Солнцу. Температура на ее поверхности достигает 550 градусов Цельсия, и из-за этого астрономы окрестили ее "Теплым Нептуном". "Мы полагаем, что такая близость к звезде должна оказывать сильное влияние на атмосферу планеты, — пояснил ведущий автор исследования Ромэн Аллар. — Новые исследования настолько точны, что больше нет сомнений: атмосфера планеты раздувается под воздействием излучения звезды и ускользает в космическое пространство".

По мнению ученых, это открытие открывает путь к исследованию атмосферы горячих экзопланет при помощи спектрографов наземных телескопов, тогда как до сих пор главным источником данных был орбитальный телескоп Hubble. Инфракрасная камера этого телескопа способна распознавать несколько сотен цветов спектра, тогда как инструментарий обсерватории Калар Альто — более 100 тыс. цветов.

Гелий второй после водорода элемент, широко распространенный во Вселенной. В начале 2000-х годов было высказано предположение, что он присутствует в атмосфере экзопланет. Однако "потребовалось 18 лет, прежде чем астрономы, наконец, его обнаружили", констатирует Женевский университет.