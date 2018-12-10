Созвездие Тельца показало, как рождаются планеты

Китайские астрономы провели исследование молодых звезд в созвездие Тельца и попытались выяснить, как из протопланетных дисков формируются будущие планеты и другие небесные тела нашей Солнечной системы.

Известно, что около 4,6 миллиарда лет назад она представляла собой вихрь из газа и пыли, который окружал Солнце. Изначально протопланетный диск не имел четких определенных границ, но со временем материя начала сгущаться и формировать планеты, кометы и другие космические тела.

Сценарий развития Солнечной системы удалось получить с помощью данных, собранных в результату наблюдения за молодыми звездами. Эти наблюдения проводил телескоп ALMA, расположенный в Чили

В ходе нового исследования ученые выбрали 32 звезды в созвездие Тельца, окруженные протопланетными дисками. Из этих звезд всего 12 обладают характерными протопланетными дисками, в которых есть промежутки — их можно объяснить присутствием зарождающихся планет.

Для нашего исследования это очень интересно. Последняя статистика, собранная по экзопланетам, говорит о том, что суперземли и супернептуны — самый распространенный тип таких планет. И впервые эти данные совпали с результатами фактических наблюдений протопланетных дисков, — пояснил астор исследования Фенг Лонг.

Несмотря на то, что почти все протопланетные диски выглядят однородными, есть и исключения — диски, разделенные на кольцевые зоны.

Еще несколько лет назад астрономы изучали преимущественно яркие объекты, так как их было проще всего обнаружить. Сейчас техника и программы позволяют наблюдать за менее яркими телами.

Раньше у ученых было предположение, что цвет протопланетных дисков могут изменять не зарождающиеся планеты, а изменения химического состава пылевых частиц из-за колебания магнитных полей.

Но эта гипотеза не подтвердилась, так как астрономы не нашли связи между магнитными полями и разрывами внутри дисков не наблюдается.

Новое исследование показало, что разрывы на дисках никак не связаны с формированием новых планет. Только у двух из 32 дисков обнаружились зачатки планет-гигантов, таких как наш Юпитер.