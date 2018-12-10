У личинок «мух-убийц» из Австралии челюсти как швейцарский нож

Как известно, в Австралии все живое умеет убивать. Ученые обнаружили, что даже личинки крылатых насекомых могут охотиться, пронзая жертву челюстями в форме швейцарского ножа и выпивая их внутренности!

Австралийского ктыря Blepharotes splendidissimus часто называют «мухой-убийцей», и свое прозвище он заработал не просто так. Это существо и в самом деле похоже на муху, его размеры не превышают бутылочную крышку. Разумеется, как и все в Австралии, оно превосходно умеет убивать. Ктырь охотится на бабочек и стрекоз, убивая их прямо в воздухе ядовитым укусом. Но теперь ученые открыли еще одну удивительную особенность B. Splendidissimus: оказывается, даже его личинки смертельно опасны!

На страницах Austral Entomology исследователи сообщают, что «пасть этих личинок является своего рода эквивалентом швейцарского ножа». С помощью микрофотографий им удалось рассмотреть не имеющий известных аналогов орган — клиновидный крюк в форме зазубренного лезвия, загнутого назад. С помощью этого приспособления личинки вскрывают мягкие ткани жуков, вгрызаясь в их тела. Кроме того, у этих крюков есть каналы, по которым личинка вводит ядовитую слюну прямо в тело жертвы. Яд растворяет плоть, и потом личинка просто высасывает мясной «бульон» из жертвы словно газировку через трубочку.

Ученые выяснили, что личинки окукливаются под землей или внутри стволов деревьев. Там они обзаводятся дополнительными органами (разумеется это шипы и всевозможные крючья), которые потом помогают взрослой особи прорыть себе путь на поверхность.

Звучит жутко, не правда ли? Но, как ни странно, исследователи считают, что эти насекомые могут оказаться крайне полезными. В настоящее время именно они регулируют численность популяции травоядных вредителей — гусениц, личинок жуков и им подобных — а вот на человека не нападают.