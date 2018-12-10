В Китае найдена роскошная колесница возрастом 2500 лет

Сотрудники Научно-исследовательского института археологии Академии общественных наук Китая сообщили об открытии в провинции Хэбэй, где в древнем захоронении была найдена роскошная колесница.

Как сообщает агентство Синьхуа, находка была сделана на севере страны в захоронении периода правления династии Восточная Чжоу (770-256 гг до н.э.)

Археологи раскопали роскошную позолоченную колесницу. Ширина повозки составляет 142,5, а длина — 106 сантиметров. Она передвигалась на двух колесах диаметром по 140 сантиметров, причем у каждого было по 38 спиц.

Колесница украшена большим количеством узоров, а также металлическими фигурками животных. Некоторые элементы декора до сих пор блестят, хотя провели под землей около 2500 лет Исследователи считают, что обладателем захоронения был человек с очень высоким социальным статусом.