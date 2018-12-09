«Кеплер» помог обнаружить необычную сверхновую

Наблюдения космического телескопа «Кеплера», который уже завершил работу, помогли астрономам детектировать необычную сверхновую в созвездии Рака.

В конце жизненного цикла массивной звезды происходит яркая вспышка — взрыв, сопровождающийся выбросом в пространство звездного вещества. Такое явление называет вспышкой сверхновой. Благодаря наблюдениям телескопа «Кеплер», уже завершившего свою миссию, и других — наземных — телескопов астрономы смогли обнаружить яркий свет, исходящий от сверхновой SN 2018oh.

SN 2018oh находится в спиральной галактике UGC 4780, в созвездии Рака. Явление классифицируют как сверхновую типа Ia: такие сверхновые, как правило, увеличивают яркость примерно в течение трех недель, прежде чем начнут тускнеть.

Впрочем, отмечается, что данная сверхновая, которую «Кеплер» наблюдал всего на протяжении нескольких дней после начального взрыва, увеличивала яркость приблизительно в три раза быстрее, чем обычная сверхновая, до того как достигла пиковой яркости. Данные, полученные наземными телескопами, обнаружили голубой оттенок SN 2018oh: как указывается, это означает, что данная сверхновая — крайне горячая.

Для объяснения наблюдений «Кеплера» и других телескопов исследователи предложили две теории. Согласно одной из них, сверхновая SN 2018oh может быть результатом поглощения белым карликом вещества его звезды-компаньона, которое привело к взрыву: как предполагается, ударная волна от взрыва белого карлика, достигшая звезды-компаньона, в итоге и привела к этому крайне яркому и горячему явлению, детектированному телескопами.

Предполагается также, что необычное явление может быть объяснено содержанием никеля во внешних слоях взрывающегося материала. Впрочем, ученые отмечают необходимость дальнейших исследований сверхновых типа Ia — важно понять, как они формируются и эволюционируют. Это, как указывается, также поможет астрономам более точно определить скорость расширения Вселенной.

Хотя у телескопа «Кеплер» уже закончилось топливо и миссия аппарата официально подошла к концу, за время своей работы он детектировал более 40 кандидатов в сверхновые, которые будут изучаться и далее.

Подробно о детектировании SN 2018oh исследователи рассказывают в трех работах, одна из которых была принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters, а две другие были приняты к публикации в The Astrophysical Journal. Кратко о результатах исследования сообщается в материале на сайте NASA.