В NASA сообщили о завершении стыковки грузового корабля Dragon к МКС

Американский космический корабль Dragon успешно завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA. Об этом говорится в Twitter агентства. «Через несколько дней после старта из Флориды корабль Dragon компании SpaceX установлен на поверхности модуля Harmony, на обращённой к Земле стороне Международной космической станции», — отмечается в сообщении. Ранее стало известно, что грузовой корабль Dragon прибыл на МКС. Корабль привёз на МКС материалы для научных экспериментов и оборудование.