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В NASA сообщили о завершении стыковки грузового корабля Dragon к МКС 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Американский космический корабль Dragon успешно завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA.
Об этом говорится в Twitter агентства.
«Через несколько дней после старта из Флориды корабль Dragon компании SpaceX установлен на поверхности модуля Harmony, на обращённой к Земле стороне Международной космической станции», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что грузовой корабль Dragon прибыл на МКС.
Корабль привёз на МКС материалы для научных экспериментов и оборудование.
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