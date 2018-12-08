Американский космический корабль Dragon успешно завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA.
Об этом говорится в Twitter агентства.
«Через несколько дней после старта из Флориды корабль Dragon компании SpaceX установлен на поверхности модуля Harmony, на обращённой к Земле стороне Международной космической станции», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что грузовой корабль Dragon прибыл на МКС.
Корабль привёз на МКС материалы для научных экспериментов и оборудование.