Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну

Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны

Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны. Планируется, что он совершит мягкую посадку в одном из кратеров и изучит поверхность спутника с помощью георадара, спектрометра и другого оборудования. Эта миссия — один из этапов подготовки к новой высадке человека на Луну.

Китай запустил космическую станцию «Чанъэ-4», которой предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны. Ракета стартовала 7 декабря 2018 года в 21:20 мск. Посадка ожидается 1-3 января 2019 года, сообщает NASA

С Земли можно наблюдать лишь одно полушарие Луны. Это происходит потому, что период вращения вокруг Земли и период вращения вокруг своей оси у Луны очень близки. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМС «Луна-3» 7 октября 1959 года. В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля «Аполлон-8».

«Чанъэ-4» является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером «Чанъэ-3».

Запуск и мягкая посадка на Луну первоначально планировались в 2015 году, но были перенесены на 2018 год. Поскольку отсутствует прямая видимость, для организации связи с аппаратами будет использоваться ретрансляционный спутник «Цюэцяо», который был запущен с космодрома Сичан 20 мая 2018 года. Также, одновременно с «Цюэцяо», были запущены два малых аппарата Харбинского политехнического университета «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2».

Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, а в феврале получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Программа делится на три этапа — полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2». В рамках миссии «Чанъэ-1» удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. «Чанъэ-2» позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки «Чанъэ-3».

На втором этапе программы станция «Чанъэ-3», запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход «Юйту». Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью — спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что «Юйту» завершил работу.

«Чанъэ-4» стала дублером «Чанъэ-3», перед ней стоят те же задачи — мягкая посадка на Луну и изучение ее поверхности. Главное отличие миссии в том, что станция впервые окажется на обратной стороне Луны.

Это позволит ученым собрать данные о неизученной ранее области Луны, а также даст возможность провести качественные радиоастрономические исследования — сигналы с Земли не достигают обратной стороны Луны и не мешают наблюдениям. Это одновременно и усложняет миссию — луноход и посадочная платформа не смогут связываться с центром управления полетами напрямую. Из-за этого в мае Китай запустил первую часть миссии — спутник-ретранслятор «Цюэцяо».

На «Чанъэ-4» установлены камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, голландский низкочастотный спектрометр, шведский прибор для изучения воздействия на поверхность Луны солнечного ветра и немецкий нейтронный дозиметр.

Важной задачей в рамках миссии станут биологические эксперименты. Вместе со станцией на обратную сторону Луны в герметичном контейнере отправятся семена картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) и яйца шелкопряда.

Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения — преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

Планируется, что станция сядет в бассейне Южный полюс — Эйткен — самом большом известном кратере Луны. Он занимает около четверти спутника, а его глубина составляет 8 км. Приборы американских и индийских зондов подтвердили, что на обоих полюсах Луны в кратерах есть лед, и Южный полюс — Эйткен — не исключение.

Третий этап лунной программы Китая предусматривает доставку на Землю образцов лунного грунта и включает в себя миссии «Чанъэ-5Т1», «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6».

Миссия «Чанъэ-5T1», в рамках которой изучалась возможность возвращения на Землю спускаемого аппарата, уже состоялась в 2014 году — станция облетела Луну и совершила мягкую посадку на Земле.

Запуск «Чанъэ-5» был запланирован на 2017 год, потом перенесен на 2019 год. Спускаемый аппарат станции должен будет взять образцы лунного грунта массой до 2 кг и вернуться с ними на Землю.

«Чанъэ-6» планируется запустить в 2020 году с учетом результатов миссии «Чанъэ-5». В ее задачи также входит забор лунного грунта. В перспективе Китай планирует отправить на Луну человека.