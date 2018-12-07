Найдена экзопланета с «хвостом» из гелия

Кометы оказались не единственными космическими телами, имеющими хвост. Астрономы обнаружили экзопланету, которая лишилась своей атмосферы и за которой тянется своеобразный «плащ» из частиц гелия, сдуваемого звездным ветром.

Открытие сделали в обсерватории Калар-Альто в Испании , сообщает Science.

Планета получила название WASP-69b. Проходя мимо своей звезды, она поглощала часть света благодаря своей необычной особенности. В области, где находился гелиевый шлейф, наблюдалось более сильное и длительное затемнение.

Всего удалось открыть пять объектов с гелиевой оболочкой, помимо WASP-69b: газовый гигант KELT-9b, нептуноподобную планету GJ 436b и горячие Юпитеры HD 189733b и HD 209458b.

В трех из них гелий стабильно оставался в атмосфере. WASP-69b и HD 189733b постоянно теряли этот газ — очевидно, потому, что находились в опасной близости от своих звезд и получали наибольшее рентгеновское и ультрафиолетовое излучение.

Новое исследование важно для понимания эволюции атмосферы экзопланет, таких как супер-Земля или мини-Нептун. Оно позволит понять, как газовые гиганты со временем превращаются в «скалистые» планеты.

Возможно, когда атмосфера полностью испаряется, от планеты остаются только плотные и безжизненные куски породы. Чтобы проверить эту теорию, астрономы продолжат наблюдения при помощи современных телескопов.

Ранее сообщалось, что в атмосфере газового гиганта в созвездии Пегаса нашли воду. Планета в четыре раза крупнее Юпитера.