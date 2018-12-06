Бабуин прожил полгода с сердцем ГМО-свиньи

48 американских и немецких ученых и врачей провели масштабный эксперимент по пересадке сердец генно-модифицированных свиней бабуинам, и двум обезьянам удалось прожить с чужими сердцами рекордные полгода.

Пересадка сердца — единственный выход для больных с острой сердечной недостаточностью. Но донорских органов во всем мире крайне не хватает, поэтому ученые ищут способы сделать донорами свиней, так как их органы наиболее похожи на человеческие.

Несмотря на 25 лет исследований и экспериментов по трансплантации свиных сердец обезьянам, максимальный срок жизни животного после такой операции составлял всего 57 дней, и даже такой результат был достигнут всего один раз.

Новый эксперимент ученые провели на 14 бабуинах, которым пересадили сердца от свиней. Свиней же генетически модифицировали таким образом, чтобы они могли производить человеческую версию двух белков: CD46, который блокирует иммунный ответ, разрушающий чужеродные организму клетки, и тромбомодулина, который не дает крови сворачиваться после операции. Также у свиней был «выключен» механизм производства сахара галактозилтрансферазы, который покрывает оболочкой клетки всех млекопитающих, кроме приматов и человека. Эти сахара тоже могут провоцировать иммунную систему атаковать донорские органы.

Обезьян разделили на три группы, и в первых двух все животные погибли в течение 40 дней от сердечной и печёночной недостаточности. Но это позволило ученым подкорректировать условия трансплантации и выявить два важных момента. Во-первых, вместо того чтобы трансплантировать органы в холодном растворе, как это обычно делается при пересадке сердца от человека к человеку, исследователи подключили сердца к аппарату, который непрерывно прокачивал через них насыщенную кислородом смесь крови и питательных веществ. Оказалось, что трансплантация сердец в ледяном растворе может купировать приток кислорода к органам, и постоянные вливания крови предотвратили внезапную остановку сердец.

Во-вторых, ученые поставили цель не дать сердцам свиней вырасти слишком большими для бабуинов (чтобы не повредить потом близлежащие органы), для чего обезьянам давали специальные медикаменты.

В итоге два бабуина из третьей группы прожили три месяца, а еще два бабуина впервые в истории экспериментов прожили с трансплантированными сердцами целых полгода. Один 182 дня, второй — целых 195 дней. Все это время они были вполне здоровы, физически активны и хорошо питались.

Тем не менее их сердца все же выросли вдвое с момента пересадки, начал развиваться некроз тканей и другие повреждения, поэтому обезьян усыпили, а их органы отправили на дальнейшие исследования. Результаты экспериментов по трансплантации опубликованы в Nature.

Другой дефицитный орган для пересадки печень. Но в будущем для нее, возможно, не понадобятся доноры, так как ученые нашли технологию, позволяющую выращивать клетки печени искусственно — из плюрипотентных стволовых клеток.