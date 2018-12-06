Описан гигантский загадочный сирен

Ученые описали новый вид сиренов — его особи достигают в длину около 60 сантиметров и имеют необычный «леопардовый» окрас.

Сирены, или сиреновые (Sirenidae) — это семейство, входящее в отряд хвостатых земноводных. Животные данного семейства имеют змеевидное тело и две передние конечности (задних либо нет, либо они рудиментарны) и обитают в болотах на юго-востоке США и на севере Мексики . До сих пор было известно четыре вида сиренов — однако ученым наконец удалось описать пятый вид.

Он получил название Siren reticulata. В длину особи данного вида достигают примерно 60 сантиметров и, как и другие представители семейства, имеют две передние конечности. Окрас Siren reticulata довольно необычный: множество темных точек, похожих на таковые у леопардов. Бросаются в глаза также наружные жабры «новых» сиренов — эти ветвящиеся, похожие на деревья структуры: подобные жабры есть и у других представителей семейства, но у Siren reticulata они особенно крупные. Отмечается, что хотя они и относятся к классу земноводных, обитают данные животные всю свою жизнь данные животные проводят исключительно в воде.

Впервые особь Siren reticulata была обнаружена еще в 1970 году и была кратко указана в работе 1975 года. Кроме того, об этих странных существах в принципе знали и местные жители (данный вид был найден в водах штата Флорида, США). Впрочем, до сих пор этот вид почему-то не был полноценно описан ученым.

Это было исправлено в новом исследовании, проведенном американскими специалистами. Работа заняла довольно много времени — исследователям пришлось поймать достаточно «леопардовых» сиренов для описания, а также сравнить их с другими известными видами. Кроме того, генетический анализ животных показал, что в принципе может иметься больше видов сиренов, чем полагалось ранее. Несмотря на это, исследование прошло рецензирование: хотя критики отмечали, что исследование, возможно, дает больше вопросов, чем ответов, они также подтверждали, что специалистами произведена необходимая работа для выделения вида Siren reticulata.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS One, кратко о результатах работы сообщает портал ScienceAlert.