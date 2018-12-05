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Россия впервые в истории напечатала орган в космосе 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: пресс-служба "Инвитро"
Российским специалистам удалось получить первые результаты эксперимента по печати органов на Международной космической станции (МКС), биопринтер напечатал конструкт мышиной щитовидной железы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе компании "Инвитро" (владеет лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс", которая поставила эксперимент в космосе).
Ранее стало известно, что на МКС впервые в истории приступили к печати органов, космонавт Олег Кононенко начал эксперимент 4 декабря в 17.00 мск.
"Получаем фотографии из космоса. На экране камеры отчетливо видно, как собрался и левитирует живой конструкт мышиной щитовидной железы", — рассказали в пресс-службе.
Результаты эксперимента вернут на Землю в декабре 2018 года, после чего начнется их исследование. В начале 2019 года они будут обнародованы.
США планируют отправить свой биопринтер на МКС весной 2019 года. Россия собиралась запустить первый такой аппарат в космос 11 октября, но из-за аварии ракеты-носителя этого не произошло. Разработчики быстро подготовили другой экземпляр и 3 декабря с Байконура его отправили на МКС. России удалось опередить США в печати первого органа в космосе.
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