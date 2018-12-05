Создана карта искусственного интеллекта России

Группа OpenTalks. AI создала, как утверждается, первую интерактивную карту искусственного интеллекта России

Как отмечают создатели проекта — группа OpenTalks.AI, на карте отображены компании, фигурирующие на российском рынке и ведущие разработки в области искусственного интеллекта. Подробное описание проекта доступно на официальном сайте (там же доступна и сама карта); авторы указывают, что текущая версия — не окончательная: в дальнейшем на карту планируют нанести, в частности, университеты и научные учреждения, занимающиеся ИИ-разработками.

На сайте проекта показано, например, географическое распределение компаний, работающих в сфере ИИ, по российским городам. Указано также, в каких сегментах наиболее часто используется ИИ: так, лидирует сфера Business Intelligence и Business Analytics (BI&A), следующей идет область компьютерного зрения, а третье место занимает сфера здравоохранения.

Создатели проекта отмечают, в первую версию карты включены лишь коммерческие компании, работающие в России. Кроме того, отмечается, что на карту наносили те компании, «которые прямо специализируются на технологиях искусственного интеллекта», или те, у которых ИИ-технологии, согласно оценкам экспертов проекта, значительно влияют на бизнес-модель и выручку. «Так, например, компанию Avito мы относим к отрасли ИИ, а компанию „Северсталь“ — нет, хотя знаем о существовании у „Северстали“ значительного задела в области технологий ИИ, но они пока не оказывают существенного влияния на выручку компании», — пишут авторы карты.

OpenTalks.AI — это крупная международная конференция по вопросам ИИ в России. Следующая конференция пройдет 14-16 февраля 2019 года.