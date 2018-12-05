Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев предложил Москве сделку
Киев предложил Москве сделку

Создана карта искусственного интеллекта России 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: Популярная механика
Группа OpenTalks. AI создала, как утверждается, первую интерактивную карту искусственного интеллекта России.
Как отмечают создатели проекта — группа OpenTalks.AI, на карте отображены компании, фигурирующие на российском рынке и ведущие разработки в области искусственного интеллекта. Подробное описание проекта доступно на официальном сайте (там же доступна и сама карта); авторы указывают, что текущая версия — не окончательная: в дальнейшем на карту планируют нанести, в частности, университеты и научные учреждения, занимающиеся ИИ-разработками.
На сайте проекта показано, например, географическое распределение компаний, работающих в сфере ИИ, по российским городам. Указано также, в каких сегментах наиболее часто используется ИИ: так, лидирует сфера Business Intelligence и Business Analytics (BI&A), следующей идет область компьютерного зрения, а третье место занимает сфера здравоохранения.
Создатели проекта отмечают, в первую версию карты включены лишь коммерческие компании, работающие в России. Кроме того, отмечается, что на карту наносили те компании, «которые прямо специализируются на технологиях искусственного интеллекта», или те, у которых ИИ-технологии, согласно оценкам экспертов проекта, значительно влияют на бизнес-модель и выручку. «Так, например, компанию Avito мы относим к отрасли ИИ, а компанию „Северсталь“ — нет, хотя знаем о существовании у „Северстали“ значительного задела в области технологий ИИ, но они пока не оказывают существенного влияния на выручку компании», — пишут авторы карты.
OpenTalks.AI — это крупная международная конференция по вопросам ИИ в России. Следующая конференция пройдет 14-16 февраля 2019 года.
Популярная механика: последние новости
Обнаружен ранее неизвестный вид динозавров Получено уникальное изображение северного полюса Солнца Обнаружено самое массивное столкновение черных дыр за всю историю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила на «грозный» план НАТО3
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение380
Украина испытала новейшую ракету в Черном море20
На Украине приготовились «порвать» с Россией103
Киев предложил Москве сделку41
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
01:01
На Украине приготовились «порвать» с Россией
В мире Украина
03:20
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
В мире
00:49
Украина испытала новейшую ракету в Черном море
Армия В мире
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
01:01
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко
Политика
00:39
Россию обрекли на войну с США из-за разрыва ДРМСД
Конфликты Армия
00:38
Вайкуле избавляется от особняка в Юрмале
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение