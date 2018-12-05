Учёные нашли в Арктике следы теплолюбивых деревьев

Научные сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН на острове Сардах за полярным кругом впервые обнаружили в породах неогена отпечатки листьев, а также плоды теплолюбивых деревьев. Из этого можно сделать вывод, что миллионы лет назад здесь были широколиственные леса.

Во время экспедиции в дельту реки Лена учёные выехали на остров Сардах, чтобы изучить разрез неогеновых (23−2,5 млн лет) и четвертичных пород. В ходе работ исследователи обнаружили в породе чёткие отпечатки листьев бука, ивы, ольхи и платана, а также плода магнолии, что, как отметили в институте, «является настоящей сенсацией», передаёт РИА Новости

Отпечатки листьев широколиственных деревьев в этом регионе ранее не находили. В отложениях острова Сардах обнаруживали только минерализованные, обугленные древесные остатки и шишки хвойных, а также плоды американского серого ореха. Учёные предполагают, что найденная листовая флора имеет ранне-среднемиоценовый возраст (23−11,6 млн лет).

Как считает научный сотрудник лаборатории микропалеонтологии Леонид Хазин, условия, наиболее подходящие для широколиственных деревьев в этой местности были около 16 млн лет назад.

«Чтобы по-новому взглянуть на древний климат и его изменения, нужно точнее определить возраст пород, содержащих уникальные находки, и понять, почему растительность такого типа была распространена в столь высоких широтах», — отметил Хазин.

Отпечаток листа платана и бука является важным доказательством того, что в раннем-среднем миоцене (23−11 млн лет) в Арктике росли широколиственные леса, а значит, там было влажно и тепло. Самой удивительной находкой исследователи сочли плод магнолии, который ранее не обнаруживался в этих широтах.

«Обнаруженные нашими учёными уникальные образцы широколиственной флоры поменяют представление специалистов о масштабах климатических вариаций в геологической прошлом», — считает директор института геологии и геофизики Игорь Ельцов.

По его мнению, нынешнее «глобальное потепление — это лишь незначительный эпизод в истории Земли».