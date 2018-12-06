Составлен рейтинг лучших смартфонов

Роскачество обновило список лучших смартфонов, дополним его новыми моделями. Узнаем, какие устройства рекомендует ведомство и почему.

1. Samsung Galaxy Note 9

Новый большой флагман Samsung вышел скорее эволюционным, чем революционным. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы возглавить данный «топ». Эксперты нахваливают его огромный 6,4”-дисплей, а в противовес жалуются на большие габариты. Еще одним качеством выделяют емкий аккумулятор на 4000 мАч, в ходе тестирования аппарат выдержал 29 часов активного пользования. Не обошелся без похвалы и стилус S Pen — фирменная черта линейки Galaxy Note. Помимо базового функционала (рисование, скриншоты обводкой и контекстное меню) он предлагает функцию дистанционного пульта для камеры — полезная опция для мобильных фотографов, снимающих на большой выдержке. И кстати, камеры тоже удостоились высокой оценки.

2. iPhone XS Max

Ноздря в ноздрю с «корейцем» идет большой смартфон компании Apple . Можно даже проводить между ними параллели: оба оснащены лучшими OLED-экранами на рынке, двойными камерами с оптическим зумом, стереодинамиками, мощной начинкой и емкими батареями. На стороне Samsung возможность использовать стилус, iPhone же подкупает неиссякаемым запасом мощности чипсета A12 Bionic и фирменными сервисами. Эксперты Роскачества придираются к хрупкости корпуса –после 50 падений появились зеленые полосы на экране, после 100 корпус оказался разбит. Учитывая стоимость ремонта, лучше сразу обзавестись защитным чехлом, а не надеяться на лучшее.

3. iPhone XS

Компактная версия iPhone тоже достойна внимания. От XS Max она отличается не только размером, но и автономностью — разместить такую же емкую батарею в компактном корпусе не удалось.

4. Samsung Galaxy S9

Традиционный флагман от Samsung хвалят за прочность, он без особых проблем выдержал испытание во вращающемся барабане. Также экспертов впечатлила запись slow-mo видео с частотой 960 кадров в секунду. Из недочетов — сканер пальцев посажен близко к «глазку» камеры, поэтому она быстро покрывается отпечатками.

5. Samsung Galaxy S9+

Такой же как S9, но с более крупным дисплеем, емкой батареей и двойной камерой. Почему-то он набрал немного меньше баллов по метрикам Роскачества, так что расположен на позицию ниже.

6. Samsung Galaxy S8

Удивительно, но прошлогодний флагман Samsung не сдает позиции. Возможно, стоит рассуждать от обратного — новые смартфоны ушли не так далеко, чтобы сбросить прошлогодние со счетов.

7. Huawei Mate 20 Pro

Новинка от Huawei разместилась на седьмом месте. Эксперты высоко оценили возможности его тройной камеры, особенно по части ночной съемки. Также отметили емкий аккумулятор на 4200 мАч и быструю зарядку. В минусы записали хрупкость корпуса — аппарат не пережил барабанный тест (в одном случае разбился дисплей, в другом стеклянная задняя крышка).

8. iPhone XR

Относительно бюджетный iPhone оказалась на восьмом месте рейтинга. Его главным плюсом эксперты называют высокую прочность — в отличие от Huawei Mate 20 Pro и старших моделей Apple он справился с барабанным тестом, отделавшись только царапинами. Отметили и систему разблокировки Face ID — она работает быстро и точно в любых условиях, но не распознает владельца при горизонтальной ориентации. Помимо этого, модель показала великолепные результаты автономности, хотя скорость перезарядки оставляет желать лучшего. Также хвалят экран и камеру, но по этим параметрам смартфон оказался позади старших версий iPhone.

9. Samsung Galaxy S8+

Еще один из «гость из прошлого» смог оказаться в десятке лучших. И снова от Samsung. Как и в случае с Galaxy S9+, он крупнее и автономнее обычной версии флагмана. Правда, на этот раз никакой двойной камеры.

10. iPhone 8 Plus

Замыкает «топ-10» прошлогодний флагман от Apple. Эксперты Роскачества выделяют поддержку беспроводной зарядки и высокое качество видеозаписи.