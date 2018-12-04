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В NASA оценили опасность вылетевшего с МКС в космос инструмента 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: НАСА
По словам официального представителя программы NASA по вопросам Международной космической станции Гэри Джордана, инструмент, который вылетел в открытый космос после установки оборудования на МКС, не представляет для станции опасности, передает ТАСС.
"На основании характеристик инструмента и переданных со спутников видеозаписей объект не представляет опасности для космической станции", — сказал Джордан.
Отмечается, что инструментом предположительно является шестигранный ключ.
Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11" перешел на борт Международной космической станции.
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